"E' importante consentire ai giovani lucani la possibilità di affermarsi nella propria terra"

“Il decreto del fondo unico per lo spettacolo 2022 prevede un contributo straordinario per la nascita di orchestre stabili nelle città o nelle regioni in cui è presente un conservatorio ma non c’è un’orchestra stabile. Un’occasione che la Basilicata non deve farsi sfuggire e che la Regione deve favorire.” Lo dichiara il consigliere regionale delegato alle Politiche culturali, Dina Sileo, che continua: “Nella convinzione che la scelta di fare esperienza altrove deve essere libera e mai obbligata, è importante consentire ai giovani lucani la possibilità di affermarsi nella propria terra e, allo stesso tempo, fare in modo che la Basilicata diventi attrattiva per innescare quel processo di scambio culturale che è presupposto di crescita per la società tutta.”

“Un’istituzione concertistico-orchestrale regionale, che unisca il territorio nel nome della cultura e della musica, è quanto sottoporrò al presidente Bardi – conclude Sileo – al quale chiederò di convocare un tavolo di lavoro con operatori e altri enti.”