Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L’area del Vulture-Melfese è fondamentale per la crescita del partito di Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia, nel ringraziare per l’importante lavoro svolto dal dimissionario portavoce Luigi Manieri, procede alla nomina del commissario cittadino nella persona della dott.ssa Laura Mollica. Lo annuncia in una nota il Presidente Provinciale Giuseppe Giuzio che da il benvenuto al già assessore Tonino Pippa e al suo gruppo che “daranno concretezza ed esperienza ai tanti giovani che giá da tempo lavorano sul territorio” e invia un plauso all’Onorevole Caiata, a Michele Napoli e a Rocco Sarli che hanno consentito l’allargamento della famiglia di Fratelli d’Italia, anche, nella splendida “città oraziana”.

L’area del Vulture-Melfese – precisa il Presidente provinciale – è fondamentale per la crescita del partito di Giorgia Meloni nella provincia di Potenza. In bocca al lupo e un augurio di buon lavoro da tutta la famiglia di Fratelli d’Italia Basilicata, a Laura Mollica, che coordinerà il partito sulla citta di Venosa in attesa di celebrare il congresso cittadino.