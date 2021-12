Send by email

Per il sottosegretario all'Editoria serve un grande senso di responsabilità

"Noi come dipartimento per l'Editoria continuiamo nella campagna di sensibilizzazione. La nuova parte della campagna sarà dedicata a lanciare il messaggio di avere fiducia nella scienza, di chiedere informazione ai pediatri perché il vaccino è utilissimo anche per i nostri e i vostri figli, serve senso di responsabilità".

Così il Sottosegretario Giuseppe Moles, parlando con i giornalisti nella tenda del Qatar di Potenza, dove stamani effettuerà il richiamo del vaccino anti covid-19.