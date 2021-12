Leone: "Dal 2022 potenziare l'assistenza domiciliare e la riorganizzazione della medicina territoriale"

"La Regione Basilicata condivide gli obiettivi della proposta sull'assistenza domiciliare, formulata dalle principali organizzazioni impegnate nella tutela dell'anziano. Si tratta di una proposta che centra in pieno gli obiettivi della riforma nazionale dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". È quanto dichiara l'assessore alla Salute e alle Politiche sociali Rocco Leone, commentando i dati pubblicati sul "Corriere della Sera", che vedono la Basilicata al quarto posto in Italia per assistenza domiciliare integrata rispetto al totale degli Over 65 nel 2020.

"Per tale ragione - commenta l'assessore Leone - serve avviare, già dal 2022, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e la riorganizzazione della medicina territoriale inserendo la questione tra i punti chiave della riforma dell'assistenza alla non autosufficienza prevista dal PNRR. In Basilicata, come ha rilevato anche il Corriere della Sera, siamo sulla strada giusta".