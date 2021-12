Si tratta di 322.000 mila euro assegnati dalla regione per interventi in località Porco Morto

Con riferimento al finanziamento per la prevenzione del dissesto idrogeologico in località Porco Morto, oggetto di comunicato stampa da parte dell'assessore Merra, corre l'obbligo di precisare che l’attenzione per le criticità idrogeologiche del territorio comunale sono state, sin dal primo mandato, una priorità fondamentale per l’Amministrazione Comunale di Picerno. Il finanziamento di 322.000€ assentito dalla Regione Basilicata si va ad aggiungere ad altri importanti somme ottenute per la medesima finalità. Ammontano ad oggi ad oltre 4.000.000 di € gli importi che il Comune di Picerno ha ottenuto negli ultimi anni, grazie ad un attento lavoro di monitoraggio delle criticità e di intercettazione delle fonti finanziarie necessarie a prevenire e mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio comunale.

2.400.000,,00 diversi interventi su tutto il territorio comunale (a breve inizio lavori)

1.000.000,00 fiumara di Picerno

322.000,,00 contrada Porco morto

343.000,00 su torrente (già realizzato)

250.000 fiumara di Picerno (già realizzato)

Una strategia di governo del territorio che il Comune ha inteso rafforzare anche attraverso una Convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Napoli Federico II. “E’ evidente dunque che i 322.000 € finanziati oggi dalla Regione Basilicata rappresentano un tassello di una strategia di più ampio raggio su un tema molto delicato per il nostro territorio” commenta il Sindaco Giovanni Lettieri “tanto che il finanziamento in questione rappresenta la parte finale di un percorso di interlocuzione costante con l'amministrazione regionale, iniziato già nel 2018”.

“Siamo certi – continua il primo cittadino - che l’amministrazione regionale assegni le proprie risorse finanziarie sulla base del costante lavoro di monitoraggio delle criticità rilevate dai Comuni in tema di prevenzione del dissesto idrogeologico e, pertanto, soprassediamo nel commentare le note stampa che affermano che il finanziamento in località Porco Morto sia stato individuato in seguito alle sollecitazioni di un consigliere comunale di minoranza”. Il primo cittadino conclude augurandosi che tutti i lavori partano nel più breve tempo possibile per mettere in sicurezza il territorio e, nel contempo, per immettere importanti risorse finanziarie nel tessuto socio economico locale.