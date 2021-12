Nominato dalla Meloni, succede all’on. Gemmato: interpreta al meglio il periodo di crescita del partito

Con la definizione degli equilibri interni e di coalizione, ritengo che la mia funzione di commissario regionale di Fratelli d'Italia Basilicata si sia esaurita e che la guida debba essere assunta attingendo alla classe dirigente lucana, che mai come in questo momento è viva e plurale. Rassegno le mie dimissioni nella certezza di lasciare il testimone a persone qualificate e pronte ad interpretare al meglio il periodo allargamento e di crescita del partito.

Lo comunica il deputato di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato.

Il presidente Giorgia Meloni ha nominato commissario regionale della Basilicata Piergiorgio Quarto e suo vice Tommaso Coviello; l’on. Salvatore Caiata sarà coordinatore provinciale di Potenza e si affiancano al coordinatore provinciale di Matera Gianmichele Vizziello, capogruppo in regione.Siamo convinti che la nuova classe di governo della Basilicata per FDI riuscirà ad interpretare al meglio la crescita e l’allargamento del partito che oggi viene sondato come primo in Italia.Un grande in bocca al lupo a tutta la classe dirigente lucana ed un ringraziamento al coordinatore provinciale uscente di Potenza, Giuseppe Giuzio.