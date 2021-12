Onorevole Caiata: "Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza"

«Ringraziando Giorgia Meloni per l’attestato di stima ricevuto e rimarcando – ove fosse necessario – l’ottimo lavoro svolto nel territorio lucano dal commissario Marcello Gemmato auguro ai consiglieri regionali Quarto e Coviello, rispettivamente neo commissario e neo vicecommissario di Fratelli d’Italia per la Basilicata, un buono e proficuo lavoro affinchè il partito possa continuare a crescere e ad affermarsi. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza», così l’On. Salvatore Caiata commentando le nuove nomine di FdI per la Basilicata.