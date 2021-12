Margherita Perretti: “Realizzare un’effettiva parità di genere dalla società civile al mondo del lavoro”

In Basilicata su una popolazione di 553.254 unità, le donne sono 281.000, cioè il 50,8% del totale. Paradossalmente una minima parte è presente nei livelli politici e istituzionali. Tanto per fare un esempio la presenza femminile della giunta regionale è ridotta ad una sola unità, l’assessore all’infrastrutture Donatella Merra. La regione Basilicata, come anche a livello nazionale, la presenza nel mondo del lavoro evidenzia la presenza di un forte squilibrio e rappresentano la parte di popolazione maggiormente esposta a povertà ed esclusione sociale. Di questo si parlerà nella conferenza stampa indetta dalla Commissione pari Opportunità di Basilicata per giovedì 23 dicembre, alle ore 15 presso, la Sala B del Consiglio Regionale, per presentare il Rapporto delle attività svolte nel 2021.

“La parità di genere, insieme al divario generazionale e alla questione meridionale - ha sottolineato Margherita Perretti, Presidente CRPO - sono le priorità traversali del PNRR e questa trasversalità dovrebbe caratterizzare anche il piano strategico della Regione Basilicata, insieme al potenziamento dei servizi di assistenza e cura all’infanzia, alla terza età e ai disabili per favorire la conciliazione vita-lavoro”. Il rapporto evidenzia anche che la Basilicata è agli ultimi posti per ciò che attiene i servizi di cura a supporto della genitorialità. I servizi per l’infanzia sono presenti nel 41 percentodei Comuni potentini e nel 32,3 percento di quelli materani, a fronte di una media nazionale del 58 percento. “Abbiamo cercato di essere presenti in tutto l’ambito regionale – ha continuato Margherita Perretti - per quanto possibile, perché occorre partire dai territori affinché le politiche di genere dispieghino tutta la loro efficacia, recependo esigenze e restituendo proposte e azioni concrete”. Più investimenti in infrastrutture sociali e nel Welfare di prossimità. “Maggiori risorse in tal senso possono – ha concluso Margherita Perretti - creare nuovi posti di lavoro, con un incremento dell’occupazione soprattutto femminile e una crescita dei consumi, quindi con un effetto moltiplicatore positivo sull’intero sistema economico”. Un’attività, quella del 2021, svolta dalla Commissione Regionale Pari Opportunità con la finalità di realizzare un’effettiva parità di genere dalla società civile al mondo del lavoro nel contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere. Alla conferenza stampa sarà presente anche Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale di Basilicata.

Oreste Roberto Lanza