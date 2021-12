La soddisfazione di Polese i ringraziamenti di Pesce. Così si salva la costa di Maratea e il fiume Noce

Approvata all’unanimità la mozione proposta dai consiglieri Cifarelli e Pittella (Pd), Perrino, Carlucci e Leggieri (M5s), Polese e Braia (Iv) e sottoscritta in Aula da tutti i gruppi consiliari di maggioranza relativa all’impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non sito in località San Sago del Comune di Tortora (CS).

Con il documento sollecitato l’impegno della Giunta regionale “a richiedere agli uffici competenti, nel rispetto dell’autonomia dell’azione amministrativa, un approfondimento dell’istruttoria al fine di meglio verificare tutti gli aspetti ambientali affinché vengano opportunamente valutati e, previa sospensione dell’efficacia della Valutazione di Incidenza (VIncA), pervenire in autotutela alla revoca dell’atto in questione”. Chiesto, altresì, l’impegno della Giunta regionale “A coinvolgere, attraverso i Sindaci e le Associazioni di cittadini, le comunità locali interessate al fine di condividere tutte le iniziative utili a chiarire i termini di una vicenda che genera preoccupazione e tensioni sociali e ad avviare un’azione di interlocuzione amministrativa con la Regione Calabria, ente titolato a rilasciare l’autorizzazione di riapertura, per impedire la realizzazione di tale malaugurato disegno”.

Sono intervenuti nel dibattito oltre al consigliere Polese (Iv) che ha illustrato la mozione, la consigliera Sileo (Lega) e l’assessore al dipartimento Ambiente Rosa.“E’ un primo passo importante per scongiurare una vera e propria ‘bomba’ per il futuro turistico e ambientale della Basilicata e in particolare della costa di Maratea e della Foce del Noce e allo stesso tempo rassicurare i sindaci e le popolazione della zona”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva rispetto all’approvazione della mozione nella seduta del Consiglio regionale, sull’impianto di rifiuti di San Sago di Tortora. La mozione in questione, presentata lo scorso 4 novembre, a prima firma di Marcello Pittella era stata firmata oltre che da Polese anche dai consiglieri regionali di opposizione, Luca Braia, Roberto Cifarelli, Carmela Carlucci, Gianni Leggieri e Gianni Perrino. In particolare, Polese spiega.È stato importante che anche la maggioranza, tenendo fede anche a quanto assicurato nella riunione del 3 dicembre scorso dal presidente della Giunta, Vito Bardi e dagli assessori Gianni Rosa e Franco Cupparo, abbia approvato una mozione che prova a cambiare rotta rispetto alla concessione della Vinca. L’auspicio da me lanciato in quella stessa riunione con i rappresentanti dell’esecutivo regionale e numerosi sindaci del comprensorio di far prevalere la ragione per operare efficacemente per il bene della Basilicata, della costa di Maratea e della Valle del Noce sembra essere stato colto. Appare evidente che al netto delle norme e nei limiti della legittimità giuridica e tecnica l’unica possibilità per la Basilicata è quella di percorrere una strada politica al fine di produrre una decisa moral suasion nei confronti della Regione Calabria affinché, non autorizzi la realizzazione dell’impianto a San Sago”. “L’approvazione di questo atto in Consiglio - prosegue Polese – che di fatto impegna la Giunta regionale a richiedere agli uffici competenti un approfondimento dell’istruttoria è un atto politico che esprime un diniego chiaro all’impianto. Ora con il coinvolgimento di tutti gli enti e le associazioni del territorio si può avviare anche una interlocuzione ufficiale con la Regione Calabria, unico ente in grado di scongiurare definitivamente la realizzazione dell’impianto di San Sago che seppur limitrofo a una zona di pregio della Basilicata insiste nel territorio calabrese”.L’attore lucano, Ulderico Pesce, da giorni in sciopero della fame, ha ringraziato il presidente Bardi e l’intero consiglio regionale con una lettera aperta che riportiamo di seguito.Gentile presidente Bardi, e gentili consiglieri di maggioranza e minoranza,voglio ringraziarvi, interpretando il pensiero delle Istituzioni e delle comunità del Lagonegrese e della costa Tirrenica, per aver approvato in Consiglio, ieri sera, all’unanimità, un documento ufficiale che attesta l’assoluta contrarietà all’apertura di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi a pochi chilometri dal mare di Maratea e della costa Tirrenica. E’ un risultato molto importante a cui, uniti, siamo addivenuti. Ora, è necessario fare in modo che, alla luce di quanto espresso, gli uffici del dipartimento Ambiente, rivedano l’autorizzazione Vinca concessa ad aprile 2021 e che, il presidente Bardi, annunci questa decisione del Consiglio al presidente della regione Calabria, che in queste settimane pronuncerà la sua decisione in merito all’apertura dell’impianto. Questa risoluzione, espressa all’unanimità, su una mozione presentata con prima firma dal consigliere Marcello Pittella, e sostenuta da tutti, mostra un sentire comune: l’importanza di tutelare la salute delle persone e dell’ambiente. I cittadini lucani sperano che con questo atto, di bella politica regionale, si possa inaugurare una nuova “metodologia del fare” nel settore ambientale. Molte sono le minacce che arrivano, in maniera violenta, all’ambiente lucano e ai suoi cittadini, dal settore petrolifero, dal nucleare, dal sistema di depurazione, molti depuratori “non a norma” ed obsoleti, da termovalorizzatori, cementifici, discariche e siti da bonificare. Una politica ambientale sbagliata ha contribuito, in questi decenni, ad innalzare, in maniera esponenziale, nella nostra terra, la mortalità tumorale e per malattie cardiache. Ora è il momento di correggere il tiro. La Basilicata deve iniziare a percorrere la strada “green” che percorrono nazioni e regioni moderne. Assieme, le Istituzioni lucane possono portarci lungo questa nuova strada. Cari rappresentanti istituzionali, vogliamo vedervi caratterizzati da unità di vedute, con la ferrea volontà di difendere la nostra comune terra e di lanciarla verso un futuro moderno e green. Seguiremo con attenzione l’evoluzione di tutte le problematiche ambientali augurando buon lavoro e buon Natale a tutti.