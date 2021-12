Lo annuncia il presidente Bardi, anticipando che nelle scuole, sarà avviata "una nuova campagna di screening"

La giunta regionale della Basilicata, "in una delle prossime riunioni, adotterà un provvedimento per dotare le scuole lucane della ventilazione meccanica controllata", per migliorare la qualità dell'aria in funzione anticovid: lo annuncia il presidente della Regione, Vito Bardi, anticipando che, nelle scuole, sarà avviata "una nuova campagna di screening".

L'annuncio di Bardi, il quale precisa che la decisione è stata presa sulla scia di quanto deciso nelle Marche, arriva a margine di una riunione per affrontare la situazione a Matera, dove si registra un "aumento esponenziale dei contagi", la "criticità più grande" della Basilicata.