L’ex governatore: sono sollevato di un fardello che mi restituisce serenità

Arrestato nel luglio 2018 nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta Sanitopoli lucana, l’’ex governatore della Basilicata, Marcello Pittella, dopo oltre tre anni, di cui 87 giorni ai domiciliari, è stato assolto con formula piena dal tribunale di Matera. Per Pittella, attualmente consigliere regionale del Pd, il Pubblico Ministero Salvatore Colella aveva chiesto tre anni di reclusione. Una vita sospesa tra l’ambito giudiziario, quello politico e problemi di salute. Ma il Pittella non ha abbassato la guardia; il suo pensiero è stato sempre: “quando cade il mondo addosso o reagisci e provi a rialzarti o sprofondi e muori”. Lui ha retto, reagendo.

Presidente, innanzitutto come sta? Si dice sempre che il tempo è galantuomo alla fine il detto ancora una volta non si è smentito. Alla sentenza di assoluzione qual è stato il primo pensiero su questa intera vicenda.

“Sono sollevato di un fardello che portavo sulle spalle da anni e che ora, una volta tolto, mi restituisce serenità. Certo anche quella è da recuperare col tempo. Era ed è una ferita aperta che ha avuto tante conseguenze, sul piano umano ed anche politico. Il tempo ci farà leggere con più nitidezza i fatti”.

Il teorema accusatorio era: “essendo all’epoca dei fatti governatore della Basilicata, non poteva non sapere”. Alla fine, carte basate su un sistema indiziario lo hanno costretto a farsi da parte. La magistratura che si sostituisce alla politica debole. Pensa che sia così?

Penso che i miei arresti siano stati determinanti per la geografia politica della regione. Certo è che una politica forte fa da scudo e difende il principio. All’epoca ci fu uno sfilacciamento, non immediato e non di tutti, ma prevedibile.

Presidente parliamoci chiaro: molti dei suoi uomini con cui probabilmente ha condiviso esperienze, impegni e lotte sono saliti sul carro del vincitore. Qualcuno pensa se scendere o meno. Questo è stata una vera sofferenza rispetto a tutta la vicenda giudiziaria?

Questa è stata indubbiamente una conseguenza che ha mostrato la debolezza delle persone in un tempo di liquidità della politica e di leggerezza del pensiero. Non è stata una sofferenza, ma una constatazione, amara per alcuni, positiva nei confronti di altri. Ci vuole pelo sullo stomaco per restare saldi a principi e a compagni di viaggio.



Tra un seggio alla Camera o al Senato, se gli offrissero di riprendersi la sedia di Presidente della Regione Basilicata propenderebbe per Roma o via Verrastro?

È fantacalcio che non mi appassiona. È la politica, se seria, a doversi interrogare su tempi, fatti e dinamiche e a valorizzare i propri dirigenti, rimettendoli sempre al giudizio delle persone. Per la presidenza, io penso di aver dato davvero tanto a questa regione, assieme alla squadra, e che molto si poteva fare ancora. Spiace lo stop che questo governo regionale sta determinando su tanti fronti. Se non fosse accaduto nulla avremmo continuato a lavorare nel merito delle questioni e di certo il lavorio di semina fatto avrebbe avuto un raccolto buono.

Nutre sentimenti di rivincita? E cosa pensa sia necessario affinché venga riconosciuto il suo onore politico e soprattutto affinché venga riconosciuto quello che ha fatto per la Basilicata?

Guardi è quello che le dicevo, basterebbe riconoscere quanto ha fatto Pittella. Ma si ricorda qualche anno fa il fermento che c’era in questa regione? La voglia di uscire dal guscio? E la partecipazione a più livelli? Per non parlare degli investimenti su freccia rossa, aree interne, basentana, bradanica, cultura, Matera2019 e così via. Ecco quella visione e quella fatica vorrei fossero scolpite nelle menti dei lucani. Non perché idolatrino me, ma perché pretendano sempre di più da chi li governa.

Oreste Roberto Lanza