A convocarlo in presenza, nel rispetto di tutte le misure in tema di prevenzione da Covid-19 il Presidente Rocco Guarino

Lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, con eventuale seconda convocazione in programma Martedì 11 Gennaio, si insedia il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, eletto nella consultazione tenutasi Sabato 18 Dicembre 2021. A convocarlo in presenza, nel rispetto di tutte le misure in tema di prevenzione da Covid-19 (i Consiglieri devono essere muniti di green pass o di tampone molecolare), è stato il Presidente della Provincia Rocco Guarino, che traccerà ed indicherà nel suo intervento introduttivo, le linee generali di azione della Provincia – #LaCasadei100Comuni

All’ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

1) Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri Provinciali e la conseguente convalida degli eletti;

2) Nomina dei componenti effettivi e supplenti nelle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali costituite nel territorio provinciale, di Potenza e Lagonegro;

3) Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Potenza, alla data del 31/12/2020. La seduta di insediamento del Consiglio Provinciale sarà possibile seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook della Provincia di Potenza.