De Filippo: "Per questo lavoro assicurerò tutta la mia esperienza ed il mio entusiasmo"

Il segretario Enrico Letta ha conferito una serie di incarichi di settore all'interno del Partito Democratico, in particolare, nell’ambito del Dipartimento Salute. Tra questi anche l'Onorevole lucano Vito De Filippo, che è stato nominato Coordinatore Rete Sanità e Regioni, tra gli Assessori regionali del Partito Democratico e responsabili regionali PD Sanità. "Ringrazio per questo incarico - ha dichiarato alla nostra redazione l'Onorevole Vito De Filippo - il Partito Democratico e il Segretario Nazionale Enrico Letta: coordinare in questa fase per il lavoro dei responsabili sanità del Pd delle regioni e gli stessi assessori regionali.

E' un’attività complessa, impegnativa ed entusiasmante. Non ci sono dubbi che la più grande emergenza sanitaria e sociale degli ultimi decenni pretenda un grande sforzo da parte del Partito Democratico. Per questo lavoro - conclude De Filippo - assicurerò tutta la mia esperienza ed il mio entusiasmo". Siamo certi che l'Onorevole De Filippo sappia svolgere al meglio le proprie mansioni, vista ormai la sua lunga esperienza come militante del partito ma soprattutto nel mondo politico, che da anni lo vede ormai instancabilmente impegnato a livello nazionale.

Claudio Sole