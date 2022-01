Previsto uno screening per la popolazione scolastica degli istituti presenti in paese

"In giornata firmerò ordinanza per sospendere le lezioni in presenza, per la prossima settimana, a Vietri di Potenza (Potenza)". Lo ha annunciato Christian Giordano, sindaco del comune di circa tremila abitanti a una trentina di chilometri dal capoluogo lucano. "Il numero dei contagi e dei nuclei familiari coinvolti è elevato ma soprattutto - ha aggiunto il primo cittadino - non è 'certo'; lo screening, vista la situazione, non appare sufficiente a garantire la riapertura in sicurezza.

Nel dubbio, meglio non rischiare. Lo screening per la popolazione scolastica degli istituti scolastici di Vietri di Potenza - ha concluso - è dunque rinviato e sarà effettuato prima della riapertura in presenza".