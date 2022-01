Al momento a Latronico si contano 127 casi positivi al Covid-19

A Latronico il sindaco Fausto De Maria ha disposto la chiusura delle scuole sull'intero territorio comunale per una settimana a causa di numerosi casi di Covid-19. "Ieri sera ho firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole per una settimana, anche per organizzare uno screening prima di rientrare a scuola ma soprattutto per evitare nel momento più terribile (127 cittadini positivi ad oggi) di buttare altra benzina sul fuoco, in questo forte aumento di contagi dopo le festività natalizie, e anche perché era impossibile fare scuola in una settimana dove ancora docenti, bambini e ragazzi sono in isolamento, quindi con classi più che dimezzate.

Chiaramente il nostro obiettivo è far riaprire la scuola il 17/01 con meno rischi di oggi perché tutti odiamo la DAD e ci riusciremo! Però faccio un appello anche ai genitori, non è che abbiamo chiuso la scuola e i bambini e/o ragazzi li facciamo tra di loro incontrare per strada a fare raggruppamenti, o a fare altre attività? Conto anche sulla vostra collaborazione! Dobbiamo tutti in questa settimana fare sacrifici per riportare la situazione sotto controllo, evitiamo di fare tutto ciò che possiamo rimandare. Intanto - conclude De Maria - sto cercando di organizzare nei prossimi giorni una giornata straordinaria di vaccinazione esclusivamente per i bambini, che è la cosa più importante! Sono sicuro che anche questa volta ne usciremo bene!