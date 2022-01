In linea con il Governo Nazionale riprendono normalmente le lezioni in presenza

Domani riprenderanno normalmente le lezioni scolastiche a Senise, con la regolare apertura di tutti gli istituti scolastici dopo la pausa per le festività natalizie. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, che in questi giorni ha regolarmente effettuato delle giornate dedicate allo screening scolastico, come da protocollo, ed in linea con il Governo Nazionale riprende normalmente le lezioni in presenza.

Dal comune fanno sapere che in ottemperanza alle disposizioni sulla ripresa delle attività didattiche in presenza l’Amministrazione comunale di Senise ha predisposto nei giorni 7-8-9 gennaio lo screening per tutta la popolazione scolastica. In totale si sono sottoposti ai test antigenici rapidi, forniti dalla Regione Basilicata, 658 tra alunni, docenti e personale scolastico, così ripartiti: _ 484 dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” da cui sono emerse 9 positività; _ 174 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Sinisgalli” da cui sono stati rilevati 7 positivi. Alla luce di quanto sopra descritto, l’Amministrazione del Comune di Senise, nel rispetto delle direttive nazionali, dispone la regolare riapertura delle suddette scuole a decorrere dal giorno 10 gennaio u.s. precisando che sono in attuazione le regole per il rientro in presenza e in sicurezza emanate dal Miur e qui consultabili: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuovemisure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenzae-in-sicurezza-.

Occorre ribadire, ancora una volta, l’importanza e la necessità di assumere comportamenti consapevoli e responsabili atti a limitare quanto più possibile il propagarsi dell’infezione. A tutti i nostri concittadini risultati positivi l’augurio affettuoso di guarire al più presto. L’Amministrazione ringrazia tutto il personale sanitario e la Protezione Civile che volontariamente si sono messi a disposizione per garantire l’esecuzione dello screening e non da ultimi i dirigenti scolastici R. Schettini e F. D’Amato che, nella piena collaborazione, hanno fornito supporto per la fornitura dei dati e l’organizzazione logistica delle giornate dedicate all’esecuzione dei tamponi.