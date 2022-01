Rotta la vetrata della porta d'ingresso della sezione politica in pieno centro

“Nell’apprendere la notizia dell’azione di danneggiamento che, con estrema viltà, è stata portata a compimento contro la sede storica del Circolo di FdI di Montalbano Jonico, non posso e non voglio stare in silenzio rispetto a quanto accaduto. Chi sceglie di compiere simili, inspiegabili e inaccettabili atti contro chiunque vengano rivolti, si mette ai margini da solo. Dimostra di non avere insito nel suo essere il senso di vita sociale, del vivere in comunità.

Non so quale sia il movente né l’obiettivo degli autori di questa ignobile incursione, ma senza alcun dubbio voglio manifestare la mia più sincera solidarietà al Presidente del Circolo FdI di Montalbano e agli iscritti del partito. Oggi, a mio avviso, è importante condannare con voce univoca l’idiozia di qualche imbecille ed essere vicini ai militanti di FdI e all’intera comunità montalbanese che hanno subito questo vile gesto. Mi auguro che gli autori vengano individuati e puniti quanto prima e, che in futuro, vengano predisposte tutte le misure idonee per garantire maggiori controlli da parte delle autorità competenti per evitare che spiacevoli episodi possano nuovamente accadere.”

Giordano (Ugl): “Solidarietà, violenza intollerabile”.

“Si esprime ferma condanna per gli atti vandalici, di violenza ingiustificata perpetrati, durante la notte, contro la sede del partito dei Fratelli d’Italia di Montalbano Jonico (MT). Si vive in un tempo complesso e assurdo, sia il sindacato che qualsiasi partito politico non si piegherà mai davanti a queste azioni che mirano evidentemente a ledere l’azione politica o sindacale democratica di un paese civile”.

E’ quanto dice con sdegno Pino Giordano dell’Ugl Matera il quale aggiunge che: ”certi che le Forze dell’Ordine faranno tutte le indagini necessarie ad assicurare l’agibilità democratica a Montalbano, riteniamo che ogni sede sindacale e di partito politico da sempre per noi è un baluardo di libertà politica e democratica. Per tanto l’Ugl Matera – conclude la nota – esprime la massima solidarietà a FdI di Montalbano e di tutta la Regione condannando tali vili gesti senza ma e senza se e dove ferma condanna la esprimiamo incondizionatamente per ogni atto di violenza, in qualsiasi forma espresso. Episodi del genere, che siano ragazzate o perpetrati con dolo, sono da condannare a prescindere sperando che le forze dell’ordine trovino prima possibile i colpevoli di questo ignobile gesto”.