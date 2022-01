Piano Strategico regionale, assunzioni e programmazione le priorità

Si è insediato ufficialmente il consiglio provinciale di Potenza dopo l’elezione avvenuta lo scorso 18 dicembre. Prima riunione tenutasi in presenza con tutti i consiglieri muniti di green pass, osservando tutte le norme in materia sanitaria. Dodici i membri eletti: Rocco Pappalardo e Fabio Laurino (La Provincia dei Comuni), Giovanni Setaro (Fratelli d’Italia), Giovanni Barbuzzi e Michele Lioi (La Provincia dei 100 Comuni), Filippo Sinisgalli (Provincia al Centro), Antonio Rizzo, Michele Giordano, Carmine Ferrone, Vincenzo Bufano (Amministratori Lucani), Giovanna Di Sanzo, Alessandro Desina (Forza Italia).Ad introdurre la seduta, il presidente Rocco Guarino, sindaco di Albano di Lucania, che ha illustrato il programma d’azione dell’ente nei prossimi due anni di vita, sottolineando il ruolo dell'ente e i problemi legati alle conseguenze della legge Delrio. La nuova assemblea ha preso atto delle opere che si andranno a cantierizzare con l'iter ormai avviato e la stagione imminente dei concorsi porterà all'assunzione di 35 nuove unità lavorative in un triennio. Particolare attenzione tutti i consiglieri hanno riposto sul Piano Strategico regionale che per il Presidente Guarino deve assumere: “carattere predominante il rispetto dei ruoli tra Enti di programmazione ed Enti intermedi di gestione a cui la Provincia non intende rinunciare”.

All’ordine del giorno anche la nomina dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni e sottocommissioni elettorale e circondariale e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia al 31 dicembre 2020. Una Provincia che nella volontà di tutti deve tornare ad essere vitale per il territorio. “ L’ente Provincia di Potenza non muore ma rinasce – sottolinea Filippo Sinisgalli, sindaco di Missanello con la maggiore attenzione di preferenze da parte dei territori – per fare questo deve, fin da subito, utilizzare i fondi in possesso per la viabilità e l’edilizia scolastica vere priorità del territorio di nostra competenza. Con la mia esperienza di oltre sette anni da sindaco il mio contributo in termine di esperienza sarà come al solito massimo. Importante non perdere tempo in chiacchiere di accademia che non portano utilità vera ai nostri territori”.

Oreste Roberto Lanza