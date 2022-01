"Urgente un confronto per il sostegno dei redditi medio-bassi delle famiglie in difficoltà"

Le famiglie lucane "con Isee medio bassi" devono ottenere "gratis il gas estratto da Eni e Total": lo ha chiesto il segretario generale della Basilicata della Cgil, Angelo Summa, secondo il quale è "assolutamente urgente che la Regione si attivi con misure di sostegno". Summa ha ricordato che la misura a sostegno delle famiglie più deboli è stata "tante volte annunciata dall'attuale giunta regionale ma rimane, ad oggi, ancora uno slogan e un impegno disatteso.

Bisogna evitare - ha aggiunto - di mettere in ginocchio moltissimi lavoratori e pensionati lucani. Serve un confronto immediato". Summa ha ricordato che che "gli aumenti di gas e luce in un anno, per una famiglia media, potrebbero ammontare nel complesso a circa 950 euro di spesa aggiuntiva: nei fatti, quasi una mensilità di stipendio per molti".