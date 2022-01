Tema centrale la cultura, fortemente voluto dalla consigliera regionale Dina Sileo

Mercoledì 19 gennaio inizia il ciclo di incontri “Idee in circolo”. Uno spazio pensato per essere terreno di confronto e di discussione sui temi che interessano la cultura fortemente voluto dalla consigliera delegata alle politiche culturali Dina Sileo. “Il sistema culturale lucano – dichiara Sileo - è stato messo duramente alla prova dalla crisi pandemica che ha palesato le fragilità di un settore frammentato ma, ciononostante, in evidente fermento. È necessario, pertanto, disegnare un nuovo paradigma, in una visione moderna e olistica delle politiche culturali, che punti alla valorizzazione integrata delle nostre eccellenze a livello nazionale e internazionale”.

“La Regione Basilicata – continua Sileo – vuole presentarsi agli operatori culturali quale partner e facilitatore e il confronto con il mondo della cultura si innesta in tale logica. Presentiamo, dunque, le azioni che il Governo regionale sta mettendo in campo per il settore e, al contempo, ci apriamo a recepire suggerimenti in uno spirito di piena condivisione e partecipazione. L’iniziativa prevede diversi incontri per poi giungere alla presentazione del Testo unico della Cultura e del Piano triennale 2022 – 2024 in armonia con il piano strategico regionale”. “La cultura – conclude Sileo - ha un ruolo cruciale nel trasformare e migliorare la società, pertanto reputo necessario aprire attorno al tema una discussione profonda nella quale tutti possano sentirsi parte attiva”.