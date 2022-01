La risorsa idrica è un bene primario, è il patrimonio più importante di tutta la regione

Esprime parole di soddisfazione il sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore per la promozione del territorio del Pollino e della intera regione, fatta nel corso dell’ultima puntata di Linea Verde, il primo cittadino sanseverinese si complimenta con la regione Basilicata che ha voluto organizzare questa trasmissione che rappresenta un veicolo importante per far conoscere i territori e stimolare gli spettatori a visitare i nostri incantevoli luoghi. Nel corso della trasmissione Linea Verde ha mostrato paesaggi, tradizioni e cultura della regione Basilicata soffermandosi su una particolare ed importante risorsa di questa regione, l’acqua. La risorsa idrica è un bene primario, è il patrimonio più importante di tutta la regione.

Tante sono le sorgenti, tanti gli invasi e questa ricchezza, sinonimo di vita, viene utilizzata anche nelle regioni limitrofe per uso potabile, per irriguo, per attività industriali. È stato possibile osservare le sorgenti del Frido, l’invaso di Monte Cotugno, la confluenza del torrente Peschiera nel torrente Frido a Bosco Magnano, le acque dei territori di Monticchio e Rionero, per citare alcune aree presentate. Sono state evidenziate tante fontane, dislocate in vari paesi di Basilicata ,che nel passato rappresentavano punto di ritrovo e di socializzazione per tanta gente. Sono state evidenziate le sostanze chimiche contenute nelle acque, la diversificazione delle stesse. Emerge dalle varie riprese una terra incontaminata, ricca di risorse naturalistiche con paesaggi stupendi: monti coperti di neve, altipiani, boschi, torrenti.