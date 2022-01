“Oggi in tempi brevi si pretende tutto e subito, dimenticando le macerie del passato con i catastrofici bilanci che lo testimoniano”

Il consigliere regionale Piergiorgio Quarto risponde alle perpetrate critiche del centro-sinistra lucano: “ ll centro-sinistra in Regione, il PD in particolare, continua la sua opera di disinformazione per cercare di indebolire la Giunta presieduta dal Presidente Bardi. Inutili tentativi per sovvertire posizioni acclarate e ben delineate. I lucani infatti in maniera incontrovertibile e con metodi democratici hanno dimostrato di voler dimenticare un trentennio di non politica, nelle mani di una classe dirigente capeggiata dal Pd regionale capace di portare allo sfascio in ogni settore la Basilicata - il consigliere regionale di FdI aggiunge - Oggi in tempi brevi si pretende tutto e subito, dimenticando le macerie del passato con i catastrofici bilanci che lo testimoniano. Il Presidente Bardi pur incontrando ostacoli ramificati, con impedimenti difficili da estirpare, determinati anche da un establishment passato dalla matrice politica avversa, sta cercando con azioni credibili e trasparenti accompagnate da iniziative mirate di far rinascere la Basilicata e il popolo lucano. In un periodo drammatico per tutti, caratterizzato dai nefasti effetti pandemici del Covid.

Con spirito di responsabilità supportato dalla estrema serietà di tutta la compagine di centrodestra regionale - afferma Quarto - si sta ponendo in essere ogni sforzo per salvaguardare tutti dalla grave crisi economica e sociale, ponendo le basi per programmare una adeguata ripresa in ogni settore. Infatti le iniziative per generare un cambio di rotta sono molteplici, tutte apprezzabili e degne di grande considerazione. Una politica quella dell’attuale Giunta regionale imperniata esclusivamente a garantire il benessere e il miglioramento della qualità della vita della collettività tutta – e conclude - Occorre continuare senza remore inutili a sostenere Bardi e il suo operato se si vuole veramente il bene della Basilicata e dei suoi cittadini”.