Leone: “Risultato importante reso possibile da un lavoro di squadra e dal senso di responsabilità di genitori e bambini”

La Basilicata è la sesta regione in Italia per il tasso di copertura vaccinale nella fascia 5-11 anni. Infatti, il 23,3% dei bambini lucani ha ricevuto almeno una dose. “È un risultato importante reso possibile da un lavoro di squadra e dal senso di responsabilità di genitori e bambini”, dichiara l’assessore alla salute Rocco Leone, commentando l’aggiornamento della Fondazione GIMBE del 19 gennaio 2022.

“La metà dei contagi in età scolare è proprio nella fascia fino a 11 anni – osserva Leone – ed è importante continuare con lo stesso impegno e la stessa perseveranza di Aziende sanitarie e pediatri. I dati riferiti alle prenotazioni delle vaccinazioni sulla Piattaforma di Poste per la fascia 5-11 anni, registrano un trend costante e rappresentano quindi un segnale di speranza per superare prima possibile questo momento delicato”.