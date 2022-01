Prima riunione operativa con l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa e il gruppo di lavoro dell’Unibas

Dal Vulture al Pollino attraversando i cinque Parchi lucani. E’ il primo degli itinerari che diventerà realtà grazie al progetto “Il Cammino di Basilicata”. Si è tenuta questa mattina una prima riunione operativa, presieduta dall’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, alla quale hanno partecipato la dirigente generale del Dipartimento, Liliana Santoro, e il gruppo di lavoro del dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo dell’Università della Basilicata, coordinato dalla professoressa Chiara Rizzi. Nell’incontro è stato definito il primo tratto del percorso che partirà da Melfi e interesserà l’area del Vulture percorrendo paesaggi e luoghi suggestivi. Il cammino sarà guidato da una segnaletica, che indicherà le caratteristiche del percorso, l’interesse prevalente, le difficoltà e la presenza di eventuali corsi d’acqua. Agli escursionisti sarà consegnato anche un passaporto con altre informazioni utili.

I prossimi incontri sul “campo” coinvolgeranno gli amministratori locali, i rappresentanti dei parchi, gli operatori economici e le associazioni. “Crediamo fermamente – ha detto l’assessore Rosa – che la Basilicata sia il territorio ideale per lo sviluppo di un turismo lento ed esperienziale. E’ in crescita anche in Italia il trend di chi vuole vivere a piedi o in bicicletta una vacanza immerso nella natura e nel paesaggio. Abbiamo iniziato a lavorare al progetto di valorizzazione dei sentieri anche rispetto alla pianificazione che stiamo costruendo con il Piano paesaggistico regionale. Iniziamo da questo primo pezzo per poi allargarlo a tutta la Basilicata”.