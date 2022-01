"Fare tesoro dei principi costituzionali di libertà, democrazia e rispetto delle idee di tutti"

"Il giorno della memoria ci offre ogni anno l'occasione di riflettere sui tragici eventi della storia del '900 ed in particolare sullo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista. Ciò è importante soprattutto per i giovani, che devono fare tesoro dei principi costituzionali di libertà, democrazia e rispetto delle idee di tutti, così faticosamente riaffermati in questi anni di fronte al riemergere di guerre e conflitti in tante parti del mondo, per evitare che le immani tragedie del passato possano ripetersi". È il messaggio che il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, rivolge ai giovani lucani in occasione della "Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto".

"La Costituzione repubblicana, scrigno di valori e riferimento imprescindibile per le generazioni future, è il migliore antidoto ad ogni forma di violenza. Ed è, allo stesso tempo - prosegue Bardi - un insieme di valori che vanno coltivati e nutriti quotidianamente con il rispetto reciproco, l'interesse per lo studio e l'approfondimento, il confronto fra culture diverse, il rifiuto della violenza, dell'intolleranza, di ogni forma di razzismo. La democrazia, per quanto imperfetta, è la migliore forma di governo e va arricchita quotidianamente con la partecipazione dei giovani. E la memoria è un dovere morale di tutti noi: coltivarla è il modo migliore per evitare gli errori del passato e dare ai giovani le chiavi del loro futuro".