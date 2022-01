Leone: "Su dati generali contenuto aumento tasso positivi e occupazione posti letto in area medica"

La Basilicata è in quinta posizione, nella graduatoria delle Regioni italiane, per il tasso di copertura vaccinale nella fascia 5-11 anni. Salgono infatti al 24,9 per cento i bambini lucani che hanno ricevuto almeno una dose. Lo rende noto l'assessore alla Salute Rocco Leone, commentando l'aggiornamento settimanale dei dati sulle vaccinazioni della Fondazione GIMBE del 25 gennaio 2022, evidenziando nuovamente che "il risultato raggiunto, molto importante, è reso possibile grazie al lavoro di squadra delle strutture e dal personale medico impegnato, nonché dal senso di responsabilità dei genitori".

Leone aggiunge, in riferimento ai dati complessivi emersi dal report GIMBE, che "bisogna mantenere alta la guardia sia nella campagna vaccinale che nelle misure di contrasto e contenimento dei contagi, rispetto ai quali si registra anche in Basilicata un aumento, non preoccupante, nel rapporto positivi per ogni centomila abitanti e nell'occupazione dei posti letto in area medica (24%), ma dobbiamo tenere sotto controllo anche il dato relativo all'occupazione delle terapie intensive attestata al 7,6% che al momento ci tiene in zona bianca".