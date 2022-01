Scanzano Jonico resta ancora un comune commissariato dopo le elezioni del 7 novembre scorso

I cittadini di Scanzano Jonico restano ancora con il fiato sospeso. La comunità del centro jonico ancora non riesce a sapere il proprio destino. Un destino difficile e che resterà incerto sicuramente ancora per molto tempo. E’ di oggi la notizia infatti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata che porta la numero 00065/2022 REG.PROV pubblicata in data odierna, 27 gennaio 2022. Il provvedimento respinge il ricorso presentato da Mario Altieri, vincitore alle ultime elezioni amministrative di Scanzano Jonico dello scorso 7 novembre 2021 ma mai proclamato sindaco poiché ritenuto incandidabile in base alla legge Severino, per via di una condanna per abuso d'ufficio risalente al 2014.

Poche pagine, per la precisione otto, in cui il Tar di Basilicata respinge le richieste di Altieri, ricorrente con il pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni intimate. L’incandidabilità e quindi la mancata proclamazione di Altieri (difeso al Tar dall’avvocato Agostino Meale e in sede penale dall’avvocato Livia Lauria) è dovuta a una condanna per abuso d’ufficio, diventata poi irrevocabile il 17 gennaio 2014. Dopo questo provvedimento lo stesso Altieri ha già preannunciato che non si fermerà di certo qui, ma procederà per il ricorso al Consiglio di Stato. Insomma una situazione alquanto contorta che va sicuramente a scapito dei cittadini che da diversi anni ormai si vedono il proprio comune commissariato.

Oreste Roberto Lanza