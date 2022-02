Il progetto è un percorso di accelerazione dei processi di digitalizzazione del sistema produttivo delle imprese lucane

Il progetto IncHUBatori - promosso da Regione Basilicata ed attuato da Sviluppo Basilicata con il supporto scientifico dell'Università degli Studi della Basilicata e l'accompagnamento fornito dalla Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l., tra i maggiori esperti in materia di innovazione a livello nazionale ed internazionale - sarà presentato ai giornalisti e agli operatori dell'informazione venerdì 4 febbraio in un incontro stampa con inizio alle ore 10,30 presso il Dipartimento Attività Produttive. Il progetto è un percorso di accelerazione dei processi di digitalizzazione, innovazione e internazionalizzazione del sistema produttivo delle imprese lucane al fine di capitalizzare le esperienze realizzate fino a questo momento in Basilicata nell'ambito degli Incubatori, raccogliere e valorizzare le specificità e i fabbisogni delle imprese lucane attraverso una nuova formula più dinamica e creativa. Saranno individuate e coinvolte 30 imprese suddivise in gruppi specifici di lavoro al fine di avviare la sperimentazione mirata in tre ambiti progettuali: Digitalizzazione; Trasferimento tecnologico e Startup; Accesso alle catene del valore e internazionalizzazione.

"Dopo le numerose misure attivate a favore delle imprese per contribuire al loro sostegno e per superare le difficoltà legate alla pandemia guardiamo alla ripresa e ai processi del futuro. Le aziende - sottolinea l'assessore Francesco Cupparo - hanno bisogno di crescere e noi dobbiamo con loro guardare alla nuova fase produttiva, esattamente come fa il progetto. Da ciò ne deriva l'importanza di innovare attraverso lo studio di nuovi scenari per le PMI, la consapevolezza degli imprenditori, la conoscenza delle scommesse dell'innovazione e della strategia digitale, favorire la trasformazione dei processi produttivi del territorio regionale verso la digitalizzazione, supportare la creazione di un ecosistema dell'innovazione per la collaborazione tra sistema della ricerca e tessuto imprenditoriale". Alla conferenza stampa insieme all'assessore Cupparo interverranno Gabriella Megale, a.u. Sviluppo Basilicata, Raffaele Paciello rappresentante Fondazione Brodolini e Michele Greco pro-rettore Unibas.