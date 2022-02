Solidarietà ai lavoratori da parte di Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera e della deputata Liuzzi (M5s)

Scongiurare la chiusura della Coopbox di Ferrandina e salvaguardare quaranta posti di lavoro a rischio. È quanto chiede il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, che fa appello ad un impegno ad ampio raggio a livello istituzionale finalizzato a far tornare sulla propria decisione i dirigenti della storica azienda che opera nel settore del confezionamento alimentare dal 1982. Questa mattina, il presidente Marrese è stato in visita nella sede dell’azienda per manifestare la vicinanza ai lavoratori e chiedere a gran voce una soluzione volta a salvare lo stabilimento.

“La chiusura della Coopbox rappresenterebbe un fulmine a ciel sereno che andrebbe a incidere pesantemente sulle attività produttive in un’area industriale strategica del nostro territorio e manderebbe in una grave crisi economica quaranta famiglie – evidenzia il presidente Marrese -. Dobbiamo cercare di operare tutti insieme e mettere in campo tutte le azioni possibili affinchè si possa scongiurare questo rischio, mantenendo un importante punto di riferimento per la produttività nel nostro territorio”. Ad esprimere sostegno ai lavoratori con il presidente Marrese, l’on. Mirella Liuzzi, che ha annunciato che si farà carico di attenzionare la questione a livello nazionale con il ministro Giorgetti. “Non possiamo perdere più tempo, chiediamo un forte impegno a livello regionale e nazionale per salvaguardare questa azienda – ha detto l’on. Liuzzi -. Io personalmente porterò avanti una interlocuzione con il Mise, finalizzata ad un intervento urgente e immediato sulla questione”.