La Lega metta in ordine il proprio caos che ha all'interno del suo partito

L’attuale crisi del Governo Regionale è esclusivamente frutto di divisioni interne ai partiti che hanno vinto le scorse regionali. La maggioranza odierna ha l’onore e l’onere di riuscire a governare. Non fosse questo possibile, il centrodestra deve trarne le conseguenze. Provare a mettere in campo argomenti di distrazione di massa per nascondere i priori limiti, o peggio utilizzarci in maniera strumentale, non servirà a nulla se non ad allungare ulteriormente i tempi di una crisi che è un danno non per la politica autoreferenziale ma per il destino socio economico e sanitario di una popolazione già provata per gli effetti micidiali di una pandemia. La Lega metta ordine al proprio caos interno, perché non vorremmo che si ripeta a Via Verrastro la recente imbarazzante performance del Quirinale”.



Il gruppo dirigente di Italia Viva Basilicata