Necessità di rilanciare l’azione del governo regionale sulla base di punti programmatici di fine mandato

“Il difficile momento che famiglie ed imprese stanno vivendo non ci consente di tirare a campare e di affidarci a giochi di palazzo, come quelli auspicati da Italia Viva: la maggioranza ha il dovere di governare e l’opposizione quello di vigilare; ognuno faccia il suo nel rispetto della volontà popolare. C’è, piuttosto, la necessità di rilanciare l’azione del governo regionale sulla base di punti programmatici di fine mandato.

Per tale ragione il gruppo dirigente della Lega Basilicata, a seguito di riunione tenutasi in data odierna (cui hanno partecipato, oltre ai Consiglieri e agli Assessori Regionali, i senatori Roberto Marti e Pasquale Pepe), ha deciso di dare avvio ad una verifica all’interno della coalizione che ha vinto le elezioni del 2019. All’uopo è convocata apposita conferenza stampa per lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 10:30, che si terrà presso la sala A del palazzo del Consiglio Regionale, durante la quale verranno illustrate le iniziative politiche da mettere in campo.”