“Il Ministero della Cultura ha reso noto che Aliano è stata selezionata tra le otto finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana del Libro 2022. Una notizia che è motivo di grande soddisfazione a conferma del fermento culturale che la Basilicata vive”. Lo afferma il consigliere delegato alle politiche culturali Dina Sileo, precisando che: “È forte l’eco delle parole del Capo dello Stato circa l’importanza della cultura, pertanto le Istituzioni sono chiamate, con ancora più urgenza, a mettere a valore l’immenso patrimonio culturale affinché le esperienze passate possano farsi vettori di nuove forme di pensiero”.

“La lettura – dichiara Sileo – è portatrice di conoscenza, di storie ed esperienze e concorre all’evoluzione dell’essere umano. Per queste considerazioni il nuovo Testo Unico della cultura introdurrà, per la prima volta nella normativa regionale, forme di intervento per favorire e promuovere la lettura e gli autori”. “Comincia – conclude Sileo – un percorso che immagino virtuoso per Aliano e per la comunità lucana tutta e al quale la Regione vorrà partecipare attivamente”.