All’interno del nuovo direttivo del Partito Democratico di Senise abbiamo avviato i lavori per contribuire al cantiere programmatico per la Basilicata, messo in piedi dalla nuova segretaria del PD regionale e che coinvolgerà tutti gli iscritti del nostro circolo. Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa che Raffaele La Regina ha mutuato dal Segretario Enrico Letta per restituire ai circoli influenza nella programmazione politica. Centralità dei territori, poli industriali, giovani, innovazione, lotta allo spopolamento, sanità, agricoltura, giustizia, occupazione femminile, contrasto alle violenze di genere, ambiente, infrastrutture, istruzione, cultura, turismo: sono questi i temi del Vademecum su cui elaboreremo delle proposte e delle Tesi per la Basilicata. Abbiamo accolto questo documento con spirito di responsabilità verso il nostro territorio e come strumento per attivare una partecipazione politica diffusa: per questo le nostre analisi partiranno da Senise per allargarsi a tutta la Regione e saranno il punto di partenza per immaginare il futuro della nostra terra.

La discussione si svilupperà attraverso gli attuali mezzi di comunicazione che ci garantiscono di lavorare in sicurezza e ci consentono di accorciare le distanze e culminerà in un’Assemblea finale il 18 febbraio. Quest’ultimo incontro si terrà in presenza, in piena sicurezza, e avremo il piacere di ospitare il Segretario regionale, Raffaele La Regina. Riflettere sui temi ed elaborare proposte programmatiche è sicuramente un desiderio di partecipazione, di protagonismo e responsabilità civile, ma è anche una necessità che ci viene dettata dal momento storico che stiamo vivendo e dalle ingenti risorse economiche che si stanno muovendo con il PNRR. Il PD di Senise c’è e si è messo in cammino.

Il circolo PD di Senise