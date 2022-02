Le disposizioni per il contenimento della pandemia non sono un gioco, soprattutto ricoprendo posti di responsabilità

“Davanti alle norme dello stato siamo tutti uguali. Le istituzioni vanno rispettate sempre e da chiunque, senza strumentalità. Chi ha il compito di amministrare enti pubblici, a maggior ragione, deve rispettarle e farle rispettare. E’ impensabile, pertanto, che il direttore Generale dell’Arpab - o chiunque altro abbia un ruolo pubblico - da positivo e conscio di esserlo, perché con un tampone tracciato a sistema e quindi green pass non valido per lavorare nei pubblici uffici - non solo vada in giro ma sia anche tranquillamente alla sua scrivania, a contatto con altre persone.



Il Presidente Bardi auspichiamo prenda le dovute misure nei confronti di Antonio Tisci, dopo la denuncia nei confronti dello stesso per violazione delle norme anticovid. Le disposizioni per il contenimento della pandemia non sono un gioco, soprattutto ricoprendo posti di responsabilità.

Italia Viva stigmatizza l’accaduto e, pertanto, richiede a gran voce il rispetto delle regole. Se confermato ciò che riguarda il Direttore Tisci, il presidente Bardi non dovrà esitare neanche un minuto a chiederne le dimissioni o a rimuoverlo immediatamente dall’incarico.”

Il Coordinatori Regionali e Provinciali di Italia Viva