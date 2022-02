La Lega lucana cresce sul territorio e nelle Istituzioni in un momento delicato e importante quale è quello attuale

“È una lieta notizia l’adesione del Consigliere regionale Gianmichele Vizziello alla Lega Basilicata per Salvini Premier, che, pertanto, entrerà a far parte del Gruppo consiliare in Regione. La Lega lucana cresce sul territorio e nelle Istituzioni: un’ottima notizia, soprattutto in un momento delicato e importante quale è quello attuale, in cui il governo regionale è chiamato a segnare un chiaro cambio di passo nella sua azione. Con l’adesione di Vizziello e la ricostituzione del gruppo consiliare ai numeri d’inizio legislatura, la Lega darà ancora più convintamente il suo supporto perché ci sia un nuovo protagonismo della maggioranza che ha vinto le elezioni regionali del 2019, e lo farà con le sue idee e con un elevato senso di responsabilità.

A Gianmichele diamo il benvenuto nel nostro movimento politico e gli auguriamo un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse della Basilicata, nell’attesa che sia direttamente Matteo Salvini ad accoglierlo quanto prima direttamente nella nostra splendida terra”. Così il Senatore Roberto Marti, Commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier.