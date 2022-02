Gli organi di competenza stanno lavorando per la risoluzione della problematica

Dopo aver letto stamattina il comunicato diramato dall’Aned da cui si evince la preoccupazione di una paventata chiusura del reparto di dialisi di Chiaromonte, ho il dovere di informare tutti, soprattutto gli utenti del servizio in questione, al fine di non creare allarmismi ingiustificati, circa l’evoluzione della situazione. Ormai da mesi, dopo essere venuti a conoscenza del trasferimento del medico attualmente in servizio perché vincitrice di concorso in altra sede, ho avuto costante interlocuzione sia con l’Assessore Rocco Leone che con i vertici Asp sulla risoluzione effettiva e concreta del problema al fine di scongiurare la chiusura delle struttura.

Stamane, risentiti l’Assessore Leone e i vertici Asp, posso tranquillizzare ufficialmente gli abitanti di questo territorio che la Dialisi di Chiaromonte non chiuderà e che gli organi di competenza stanno lavorando per la risoluzione della problematica di cui conosceremo le determinazioni ufficiali nei prossimi giorni. Sappiamo tutti quanto il sevizio Dialisi del nostro Pod, insieme a tutti gli altri in esso presenti, sono di fondamentale importanza e necessari, ancor di più nel caso che oggi c’interessa, per la sopravvivenza dei suoi utenti. Per tale motivo, capendo benissimo le preoccupazioni degli utenti e delle relative associazioni, è necessario lavorare tutti insieme affinché ci sia una sempre maggiore sinergia tra istituzioni al fine di garantire esclusivamente il bene dei nostri cittadini.