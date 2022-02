Il Presidente Bernardo: “Le donne amministratrici potranno contare sulla vicinanza dell’Anci di Basilicata”

Si svolgerà a Ruoti venerdì 18 febbraio, alle ore 17.00, nella sala del Consiglio Comunale, il prossimo direttivo dell’Anci Basilicata. Un appuntamento per esprimere solidarietà e sostegno di tutta la comunità degli amministratori locali lucani al Sindaco Annamaria Scalise. La presenza dei Sindaci nel Comune di Ruoti, come vicinanza al sindaco Anna Maria Scalise, con la presenza anche di rappresentanti Anci nella Commissione Nazionale. Iniziativa importante, quella del prossimo venerdì 18 febbraio. “L'Anci Basilicata – sottolinea Andrea Bernardo, sindaco di Colobraro, presidente dell’Anci Basilicata- vuole esprimere una forte condanna per le vergognose insinuazioni sessiste rivolte alla Scalise attraverso comunicati stampa e sconcertanti dichiarazioni espresse in consiglio comunale. Si discuterà nell’incontro di Parità di genere - discriminazioni e violenza sulle donne. “In qualsiasi momento le donne amministratrici- aggiunte Andre Bernardo - dovranno poter contare sul sostegno e la vicinanza di tutti i Sindaci appartenenti all’Anci di Basilicata, che intende proseguire nella sua attività volta a garantire la parità di genere in tutte le cariche pubbliche”.

La politica lucana da tempo (forse da sempre) discrimina e fa violenza sulle donne in politica. Come ci si sostituisce alla magistratura in modo che la politica lucana abbia una vera parità di genere?. “Non credo che la politica lucana scrimini precisa Andrea Benardo- le donne e sia violenta nei loro confronti, come si nota nei tanti ruoli che le stesse svolgono. In particolare in Anci, associazione che mi onoro di rappresentare, ruoli importanti vengono ricoperti da donne, a vario titolo, presenti negli organi dirigenziali: la stessa Annamaria Scalise è rappresentante nazionale dei comuni della montagna (uncem); Felicetta Lorenzo, sindaco di Rapone, è coordinatrice dei Piccoli Comuni; Viviana Cervellino, Sindaco di Genzano, è delegata alle pari opportunità; Gelsomina Sassano, Sindaco di Marsico Nuovo, è delegata alle Attività Produttive; Rossana Musacchio, Sindaco di Maschito è delegata alle questioni comunitarie; Viviana Verri, già Sindaco di Pisticci e ora consigliere comunale, è delegata alle iniziative degli enti locali. Nel rapporto, poi, tra politica e magistratura, non credo che la politica debba sostituirsi alla magistratura, che opera su un piano ben diverso”.

Oreste Roberto Lanza