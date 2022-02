“Aliano e tutti gli altri territori della Basilicata meritano la massima attenzione istituzionale"

“Tutte le comunità della Basilicata e tutti i lucani sparsi per il mondo seguiranno con grande partecipazione la proclamazione della Capitale italiana del libro 2022. Aliano rappresenta pienamente i valori positivi della nostra terra e del Mezzogiorno proprio perché, nel corso degli anni, ha saputo esprimere un dinamismo culturale che, pur radicato nella storia e nell’identità di un popolo, guarda con fiducia e in modo nuovo all’oggi per cogliere le opportunità future”. È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in vista della proclamazione di domani della Capitale italiana del libro 2022.

“Aliano e tutti gli altri territori della Basilicata meritano la massima attenzione istituzionale, anche sul fronte del sostegno alle iniziative culturali dopo l’esperienza di Matera 2019. Dobbiamo sostenere e valorizzare la filiera del libro, le piccole case editrici e gli scrittori lucani”, ha aggiunto il presidente Bardi.