Nel corso dell’incontro la console tunisina ha espresso parole di apprezzamento per la Basilicata

Le possibilità di scambio economico e di collaborazione nei settori dell’agricoltura e del turismo sono state al centro di un incontro che la console della Repubblica tunisina in sud Italia, Beya Ben Abdelbaki, ha avuto questo pomeriggio con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Nel corso dell’incontro la console tunisina ha espresso parole di apprezzamento per la Basilicata, la sua economia e il suo territorio. Il presidente Bardi ha esposto le politiche regionali per l’uso delle risorse derivanti dal petrolio, indicando i settori individuati per lo sviluppo socio-economico. Nel corso dell’incontro si è infine parlato della presenza in Basilicata di cittadini tunisini, tema per il quale il presidente Bardi ha offerto la piena disponibilità della Regione a collaborare.