E' Ivrea la Capitale Italiana del Libro 2022. Aliano non c’è la fatta

“Complimenti ad Aliano per avere intrapreso la strada del coraggio e della fierezza. In un momento storico proiettato alla rinascita, investire in cultura è l’unica forma di riscatto e di crescita di un nuovo umanesimo della Basilicata. Un plauso al Sindaco, Luigi De Lorenzo, per aver tracciato la strada di un protagonismo ritrovato dei piccoli borghi che vede lo stimolo dalla cultura.

In un’ottica di collaborazione integrata con le altre realtà lucane, auspico che tutti i Comuni recuperino senso di appartenenza e comincino a credere fortemente nella cultura quale strumento di crescita sociale ed economica”. Così in una nota Dina Sileo, consigliere regionale con delega alle politiche culturali, in seguito alla proclamazione di Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022