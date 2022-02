La Basilicata ha il valore più basso d'Italia per i ricoveri nelle terapie intensive e in diminuzione nei reparti di area medica

"Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe descrive una situazione in netto miglioramento per i contagi da Covid 19 in Basilicata, con una diminuzione di casi accertati del 28 per cento rispetto alla settimana precedente e una diminuzione dei casi per 100 mila abitanti nelle due province. Un dato molto positivo, a cui si aggiunge la conferma di quanto già evidenziato ieri dall'Agenas sull'occupazione dei posti letto da parte di pazienti con Covid 19: la Basilicata ha il valore più basso d'Italia per i ricoveri nelle terapie intensive e in diminuzione nei reparti di area medica. La Basilicata inoltre è in media nazionale per le vaccinazioni, con un dato significativo per quelle dell'infanzia, ad ulteriore conferma del grande lavoro degli operatori del servizio sanitario regionale e dei pediatri di libera scelta, che ancora una volta ringrazio per l'impegno profuso.

Naturalmente non bisogna abbassare la guardia e lavorare per migliorare ulteriormente la situazione dei contagi, così da consentire alle nostre strutture di riprendere pienamente le attività ordinarie per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Noi continuiamo a lavorare per l'emergenza ma con l'occhio già puntato verso la sanità del futuro, che dovrà essere più vicina ai bisogni delle persone a partire dai territori". È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute Rocco Leone commentando i dati settimanali della fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia da Covid 19.