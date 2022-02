Send by email

Puntare tutto sull’elettrico oggi favorirebbe i mercati esteri

“Il Ministro Giorgetti – dichiara Sileo – ha annunciato che il Governo varerà un fondo per sostenere l’automotive. Il settore è uno degli asset principali dell’economia lucana e, pertanto, la notizia di un sostegno importante, circa 1 miliardo, è da accogliere positivamente”. “Gli incentivi – continua Sileo – non riguarderanno solo le auto elettriche, a testimonianza dell’impegno della Lega di procedere ad una transizione ecologica che abbia una visione pragmatica e non ideologica.

Puntare tutto sull’elettrico oggi favorirebbe i mercati esteri, leader nella produzione di batterie è la Cina, e metterebbe in difficoltà famiglie meno abbienti visto il costo più elevato dei modelli elettrici rispetto a quelli con motore a combustione”. “Per quanto di propria competenza – conclude Sileo – il Governo regionale è chiamato a monitorare l’impatto della mobilità elettrica sulla rete produttiva di Stellantis e a sostenere, laddove necessario, la riqualificazione del personale al fine di mantenere inalterati i livelli occupazionali”.