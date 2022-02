Il Sindaco Laurino: “Parcheggi interrati nel centro storico con la mobilità elettrica sostenibile”

Ultimo Murales a Sant'Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza, è dell'artista pugliese Emanuele Ciavarella. Parliamo di uno dei 131 borghi lucani dove il tempo si è fermato, dove quando incroci un anziano ti guarda quasi “pretendendo” il saluto. Il borgo con oltre 50 sculture a grandezza d’uomo, oltre cento cantine scavate nella roccia, musei, percorsi multimediali con alta tecnologia, teatri, oltre 170 murales, senza dimenticare i tanti percorsi naturali, sportivi, enogastronomici e turistici. “Il paese delle cantine”, situato ai piedi del Monte Carpineto che domina la Valle del Melandro, Sant’Angelo Le Fratte, con i suoi oltre 1400 abitanti, è un palcoscenico a cielo aperto, case e vicoli del centro storico sono abbelliti da splendidi murales e da sculture marmoree e bronzee che rappresentano la storia, gli usi e i costumi del piccolo borgo lucano. Tra strette strade si arriva al municipio, palazzo Galasso, che domina la piazza che affaccia sulla Valle del Melandro. L’edificio, costruito nei primi anni del diciannovesimo secolo e in seguito sapientemente ristrutturato, fu poi donato dalla famiglia Galasso al comune. Nel cuore del Palazzo si può accedere alla Pinacoteca Civica “Michele Antonio Saverio Cancro”, inaugurata il 5 agosto 2017, e contenente oltre 243 opere dell’artista santangiolese di valore inestimabile e tanti altri sono in attesa di esposizione.

Un luogo in continuo fermento con un primo cittadino, Michele Laurino, considerato da tutti un politico lungimirante, custode della bellezza, lucano appassionato della sua terra. Un nuovo murales, quello dell'artista Pugliese, Emanuele Ciavarella. Sant'Angelo Le Fratte continua nel suo percorso artistico, culturale, storico. Cosa c'è da realizzare per il 2022? “Anche quest'anno – sottolinea Michele Laurino, sindaco di Sant’Angelo Le Fratte - abbiamo programmato nuovi Murales ed il restauro dei più vecchi, ma nei prossimi mesi avremo ancora altre importanti novità”. Qualche settimana fanel suo comune si è parlato di mobilità sostenibile, di interconnessione alta velocità, Quanto è importante per Sant'Angelo Le Fratte una mobilità rapida ed efficiente con le varie regioni circostanti? “L’importanza dell’alta velocità - precisa Michele Laurino - non riguarderà solo il nostro Comune, ma soprattutto per l’intera Basilicata è chiaramente per tutto il sud Italia. Per noi come territorio è una realtà strategica”. La sua Amministrazione nel frattempo non ha perso tempo negli interventi locali di infrastrutturazioni: strade più confortevoli, riasfaltate con attenzione alle line pedonali, cosa c'è da fare ancora? “Oltre alla viabilità continua Michele Laurino - stiamo programmando dei parcheggi interrati nel centro storico con la mobilità elettrica sostenibile e c’è molto altro come idea di un borgo di avanguardia”. In tutto questo non vanno dimenticate le tradizioni enogastronomiche, la primavera e l'estate sono alle porte .... ci sono iniziative in cantiere? “Oltre alle cantine aperte - conclude Michele Laurino -sarà di prossima apertura la cantina dei Sapori per degustare ed acquistare prodotti tipici ed un’enoteca letteraria con il museo del vino con corsi di cucina”. Fatti e non parole così il tempo è tutto guadagnato.

Oreste Roberto Lanza