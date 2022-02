“Dobbiamo credere all’Iss o all’Ispra che ha effettuato lo studio nel 2017 e terminato nel 2021?”

Dopo le indagini commissionate dalla rivista scientifica internazionale MDPI, divulgate da alcune associazioni ambientalistiche lo scorso 17 gennaio che facevano rilevare come le alghe che hanno colonizzato a lungo il Lago di Pietra del Pertusillo sono dovute alla presenza di idrocarburi nelle acque, la regione Basilicata, in particolare l’assessorato all’Ambiente con l’assessore Gianni Rosa, dopo dovuti approfondimenti ha chiarito sottolineando come ancora una volta a far da padrone alle notizie sia la superficialità . “Spiace constatare, - sottolinea Gianni Rosa, Assessore regionale all’Ambiente ancora una volta, come vengono trattate determinate tematiche sensibili non solo per l’attenzione con la quale i cittadini seguono i temi ambientali ma anche per l’importanza che rivestono per la salute pubblica”.

Il tema ambientale soprattutto in Basilicata è sempre oggetto di attenzione e verifiche continue:

“Da sempre sosteniamo che se esistono dei problemi ‘reali’ questi vanno affrontati senza remore, al contrario non si può scadere lanciando messaggi ‘inquietanti’ su presunzioni e quindi senza avere certezza della realtà”.

Il Dipartimento Ambiente e dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata pare sia da sempre disponibile a confrontarsi sullo studio dell’Iss circa la possibile relazione tra la presenza di alghe e l’inquinamento da idrocarburi:

“La domanda è: se quello studio dimostra che il Pertusillo è inquinato perché il ministero della Salute, prima ancora di quello dell’Ambiente, non è intervenuto per chiudere i rubinetti di migliaia di cittadini?”.

Lo studio dell’Isse le relazioni dell’Arpab, sono questioni che appaiono dirimenti:

“Lo studio è teso a dimostrare l’efficacia del metodo sperimentale utilizzato che a rintracciare effettivamente idrocarburi nel Pertusillo. Lo stesso studio premette che si tratta di “una tecnica applicata per la prima volta per identificare gli inquinanti legati alla emissione di idrocarburi in acqua dolce”, in quanto, dicono, “il verificarsi di diversi eventi noti di inquinamento da idrocarburi in combinazione alle periodiche fioriture algali nel lago Pertusillo” rendevano “opportuno testare nuovi metodi per il monitoraggio ad alta frequenza di incidenti ambientali. Quali siano questi eventi di inquinamento noti non è dato sapere. Sappiamo però che non vi è riscontro alcuno del fatto che le periodiche fioriture di alghe nel lago Pertusillo si siano verificate in concomitanza con eventi di inquinamento da idrocarburi. Tra l’altro le immagini satellitari del lago del Pertusillo, acquisite il 27 febbraio 2017, data in cui si sarebbe riscontrato l’inquinamento, vista la fioritura algale, mostrano “una riflettanza relativamente bassa nel visibile, dunque da satellite non sarebbe evidente la presenza di idrocarburi”.

Alla fine il dubbio finale dell’Assessore regionale all’Ambiente Rosa è: dobbiamo credere all’Iss o all’Ispra che, in collaborazione con Arpab, ha effettuato lo studio nel 2017, con campagne di indagine nel 2018 e nel 2019 e terminato nel 2021? Nelle prossime settimane l’Assessore Rosa da quando detto fuori microfono ci delizierà ancora di ulteriori approfondimenti sul tema.

Oreste Roberto Lanza