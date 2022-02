Nel corso dell'evento sarà illustrato in dettaglio il progetto riguardante gli interventi di messa in sicurezza

Si terrà domani 22 febbraio, con inizio alle ore 16, nella villa Nitti in località Acquafredda di Maratea, un incontro pubblico convocato dall'assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, per illustrare alla comunità locale il progetto relativo agli interventi di messa in sicurezza della SS18 Tirrena. All'evento, che si terrà nel rispetto delle normative anticontagio, parteciperanno il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli e i progettisti e tecnici di Anas e della ditta esecutrice, per relazionare sul cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

Il progetto, per complessivi 47 milioni di euro, di cui circa 20 milioni a carico del bilancio regionale servirà alla realizzazione di due gallerie, per un'estensione di circa due chilometri. "Viabilità sicura e ottimali condizioni di accesso a Maratea sono per noi la priorità", commenta l'assessore Merra nell'annunciare l'incontro.