Comuni lucani in fermento, Aliano, Colobraro, la comunità del Parco del Vulture ha candidato Monticchio

Entro il 15 marzo prossimo dovranno essere presentati, presso il Ministero delle Attività culturali e Turismo i progetti al PNRR-Borghi. La Basilicata è da tempo all’opera per acquisire una buona fetta di queste risorse. Le nuove condizioni tecnologiche consentono di far diventare dei luoghi di lavoro reali delle realtà che fino a pochi anni fa non potevano attrarre né persone, né occupazione, il Piano Nazionale Borghi va in questa direzione con risorse molto importanti. In questo ambito i comuni lucani, ben 31 che non superano la soglia dei mille abitanti, possono candidarsi per poter raccogliere risorse per avviare un’operazione di rigenerazione. Due linee di azione: 420 milioni di euro a 21 borghi individuati da Regioni e Province autonome e 580 milioni di euro ad almeno 229 borghi selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni. Di questi ben 200 milioni verranno destinati ad imprese, medie, micro e piccole, presenti sul territorio e destinati ad avviare la loro attività all’interno dei borghi interessati.

In coerenza con le disposizioni del PNRR, il 40 per cento delle risorse complessive sarà destinato alle 8 regioni del Mezzogiorno( Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) e gli interventi dovranno essere portati a termine entro giugno 2026. Gli ambiti finanziati saranno: culturale, istruzione, ricerca, Welfare, ambiente e turismo. Per le imprese gli ambiti riguarderanno anche quello del commercio, agroalimentare e artigianato. C’è di più: i comuni, al massimo tre, possono proporre progetti condivisi purché non si superano i 5 mila abitanti complessivi. Una novità rilevante è quella che sono previsti ben oltre 20 milioni di euro per un borgo abbandonato, quasi spopolato, indicato da ogni regione, al fine di poter progettare un intervento di grande portata. Molti i comuni lucani in pieno fermento, Aliano, Colobraro, la comunità del Parco del Vulture ha candidato Monticchio-bagni come traino per il rilancio dell’Area Nord della regione per la posizione strategica: vicinissima alla Puglia e alla Campania. L’istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle proposte e l’assegnazione delle risorse ai Comuni.

Oreste Roberto Lanza