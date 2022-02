Dei massi di grosse dimensioni caduti sull’asse stradale ne avevano interrotto la viabilità

Come confermato dall’ufficio tecnico della Provincia di Potenza, il percorso stradale provinciale ex SS 104 al km 67,850, in località Miricchio, nel territorio di Latronico è tornato regolarmente percorribile. Alle prime luci della mattinata di ieri la strada vecchia che da Latronico collega il monte Alpi e delle frazioni, con una trentina di persone che vi abitano, proseguendo per Lauria, è stata interessata dalla caduta di grandi massi che per l’intera giornata ne avevano bloccato la circolazione. Notevoli i disagi dagli abituali utenti che hanno dovuto utilizzare percorsi alternativi più lunghi con notevoli disagi. I dipendenti della Provincia di Potenza e del Comune sono prontamente intervenuti per i rilevamenti del caso, l’istruzione e la gestione del disagio mettendo subito in campo le dovute soluzioni per ripristinare rapidamente la strada mettendo in sicurezza il costone interessato.

Soddisfazione da parte del sindaco di Latronico Fausto De Maria per come si è arrivata alla pronta soluzione. “Ringrazio – ha precisato De Maria – gli operatori, i tecnici del Comune e della Provincia, i quali non hanno perso tempo per risolvere il problema mettendo in sicurezza la parte stradale interessata dalla caduta dei massi”. Nella giornata di oggi sono previste ulteriori verifiche da parte dell’Ente provinciale al fine di verificare la stabilità del costone interessato dalla caduta dei massi. Problemi risaputi per strade declassate da statali a provinciali che vengono abbandonate, causa tagli alla viabilità in bilancio, dove in assenza di manutenzione costante l’imprevisto è assicurato. Il poco traffico in ogni caso non giustifica l’assenza di controlli, perché gli incidenti sono dietro l’angolo.

Oreste Roberto Lanza