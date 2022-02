“Fratelli d'Italia è stata determinante con tutta la maggioranza per l’approvazione della risoluzione della questione”

“Nell’ultimo Consiglio regionale – continua Quarto - tutta la maggioranza con l’ausilio fondamentale della componente FdI ha approvato una risoluzione per sostenere fattivamente famiglie e imprese contro il caro bollette. Infatti, assieme al vice presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Baldassarre, al consigliere Tommaso Coviello e all’assessore Gianni Rosa ci siamo impegnati come parte attiva e costruttiva per la redazione del provvedimento di cui sopra, sostenendone apertisverbis la bontà del suo contenuto". "Tutto questo - conclude - a testimonianza della sempre dimostrata sensibilità di FdI a tutti i livelli nei confronti del sociale, della collettività, dei cittadini. Questi ingiustamente penalizzati da politiche sbagliate a livello internazionale e dagli esecutivi nazionali alternatisi per oltre un trentennio, indifferenti e superficiali nei confronti del sociale, dei meno abbienti e del mondo delle imprese”.

“È bene che la Basilicata utilizzi al meglio le due grandi risorse che ha: agricoltura e gas, e faccia valere queste due risorse uniche, con una visione di lungo respiro, sfruttando al meglio la previsione e gli obiettivi dell’agenda europea e del PITESAI” afferma Quarto in consiglio –concludendo il suo intervento affermando che: “Il Pnrr è fondamentale per affrontare le sfide della transizione energetica e digitale e noi siamo pronti per rendere l’agricoltura nazionale e quella lucana protagonista utilizzando al meglio gli oltre 6 miliardi di euro a disposizione per superare le fragilità presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali”.