L'ex assessore del comune di Potenza ringrazia la sua città. "Potenza è stata e sarà il bene primario da tutelare"

L'ex assessore allo sport del capoluogo lucano Patrizia Guma, ringrazia chi in questi mesi ha creduto in lei. Adesso nella nuova Giunta comunale, guidata dal sindaco Mario Guarente (Lega), eletto a giugno 2019, ci sono volti nuovi dopo l'azzeramento della precedente Giunta. "È stata un’esperienza straordinaria, fatta di risultati, impegno e dedizione, di passione e sacrifici, di rapporti umani e legami indissolubili che porterò con me. I ricordi di ogni giorno, dal primo all’ultimo. Sono grata a tutte le persone che hanno creduto in me, che mi hanno sostenuta in questo percorso, sapendo di aver dato tutto me stessa, fino al limite delle mie energie e delle mie forze e anche oltre. Dal Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri, all'amministrazione tutta, nessuno escluso. Potenza è stata e sarà il bene primario da tutelare. Il primo pensiero al risveglio e anche l’ultimo prima di andare a letto, così è stato per me, così sarà.

Nel mio piccolo spero tanto di aver dato un contributo, grande o piccolo non spetta a me dirlo, ma a tutte le decine, centinaia di persone del mondo dello sport che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio voglio dire GRAZIE, perché questi 32 mesi mi hanno reso una persona e una donna migliore. Infine, il mio pensiero più grande è rivolto ad uomo speciale, Donato Sabia, colui che è stato un mio insegnante di vita in questa esperienza, la mia più grande e bella scoperta, l’uomo che ha saputo rendere nella mia vita la parola sport sinonimo di gentilezza e di amore. A tutti un’enorme, infinito, sincero GRAZIE". Lo ha dichiarato l'ex assessore allo sport del comune di Potenza Patrizia Guma.