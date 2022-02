Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il piccolo centro del Pollino si stringe attorno al dramma dell’Ucraina

Nelle ore più buie dell’invasione Russa in Ucraina, che riporta tantissimi morti civili, sono molti i Paesi in Europa e nel Mondo che hanno deciso di testimoniare la propria solidarietà nei confronti del Paese dell’Est Europeo e della sua Capitale assediata.

Mentre la diplomazia tenta di interrompere la violenza, anche Castelluccio Superiore in provincia di Potenza, piccola comunità della Basilicata, si stringe attorno all’Ucraina vestendo i colori Blu e Giallo della Bandiera, in forma di vicinanza, in questo momento drammatico.